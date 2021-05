Honor sembra aver finalmente ingranato la marcia con la nuova gestione. Il brand cinese guidato da George Zhao sta per affrontare mesi molto caldi in merito a presentazioni. E dopo aver annunciato che presenterà il nuovo laptop MagicBook X, annuncia anche il tablet Honor Pad X7, di cui cerchiamo di capire specifiche tecniche, prezzo e data di uscita.

Honor Pad X7: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Honor Pad X6

Cosa aspettarsi da questo nuovo tablet? Di certo, sarà sicuramente più premium rispetto al Pad 7 presentato a fine marzo 2021, dato che quest'ultimo si poneva nella fascia bassa del mercato. Considerando infatti che la serie X sarà quella top, è facile prevedere un design molto più accattivante da utenza più esigente.

Per le specifiche tecniche, considerando che il brand ha la possibilità di installare componenti come chipset Qualcomm e MediaTek, possiamo pensare che Honor Pad X7 sia un tablet probabilmente dotato di connessione 5G e quindi occhio a Snapdragon 750 o Dimensity 1000/1100. Sulla memoria, possiamo aspettarci almeno 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, ma si può ambire anche agli 8/256 GB.

Infine, guardando alla batteria, il modulo ipotetico potrebbe tranquillamente essere da 7.000/8.000 mAh, considerati i 5.100 mAh di Pad 7, magari con ricarica rapida da almeno 33W. Lato fotocamera, possiamo aspettarci un sensore singolo da 13 MP per il retro e 5/8 MP per quello frontale, ovviamente bisogna aspettare la presentazione per capire. Lato software, secondo le indiscrezioni della gestione Honor, troveremo Magic UI e Android 11, con la speranza di trovarci sopra i Servizi Google.

Honor Pad X7 – Prezzo e data di uscita

Il prezzo di questo nuovo tablet Honor Pad X7 è avvolto nel mistero, ma tutto ruoterà intorno alla sua scheda tecnica, quindi è da valutare l'idea che non sarà un prezzo bassissimo se l'obiettivo è renderlo la soluzione premium del brand. Per la data di uscita, appuntamento a domani, 7 maggio 2021, dove verrà presentato insieme al già citato MagicBook X.

