Chrome si aggiorna e diventa il 23% più rapido su Android | Download

Google ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app mobile Chrome, portandola alla più recente versione 91. Un aggiornamento abbastanza importante, in quanto non introduce nuove funzionalità ma si focalizza sul migliorare le prestazioni. Per quanto sia il browser più apprezzato e utilizzato al mondo, sono molti gli utenti che lo criticano per l'eccessivo consumo hardware. Soprattutto su PC, ma anche gli smartphone Android possono risentirne se non hanno un comparto tecnico adeguato. Le novità dell'update includono varie modifiche, come nuovi controlli di form, supporto di default alla modalità desktop sugli schermi grandi e migliorie per le API del File System Access.

Nuovo aggiornamento per Google Chrome, il focus è sulle prestazioni

Ma il cambiamento che più ci interessa di questo nuovo Google Chrome 91 è mirato a rendere più rapide le performance del browser. Come cita la stessa Google, questo update rende l'app fino al 23% più veloce rispetto alla precedente versione. Ciò è stato reso possibile dall'integrazione di Sparkplug, il nuovo compilatore JavaScript che “colma il divario tra la necessità di iniziare l'esecuzione rapida e l'ottimizzazione del codice per le massime prestazioni“. Inoltre, Chrome 91 può “congelare” i gruppi di schede compressi in modo da da liberare memoria RAM e ridurre l'impatto sulla CPU.

Il roll-out dell'aggiornamento Google Chrome 91 arriverà sul Google Play Store nel corso di questi giorni. Se non trovaste ancora l'update sullo store, potete effettuare l'installazione manuale del file APK scaricandolo da APKMirror:

