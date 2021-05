In un periodo in cui i robot aspirapolvere esistono praticamente ovunque e di ogni tipo, ci sono alcuni modelli che fanno la differenza. Ed uno di questi è sicuramente il robot Ecovacs Deebot N8+, che ottiene il primo ribasso grazie all'offerta con codice sconto per un periodo molto limitato.

Ecovacs Deebot N8+: come applicare il codice sconto sul robot aspirapolvere

Prima di spiegarvi come ottenere lo sconto grazie all'offerta dedicata al nuovo Deebot N8+ (Plus), vi rinfreschiamo la memoria con le specifiche tecniche più importanti di questo robot aspirapolvere di Ecovacs. Ovviamente, non si può non partire dalla sua base di svuotamento che raccoglie tutto ciò che il vacuum cleaner pulisce. Non manca poi un'ottima potenza di aspirazione di 2.300 Pa, oltre ad una copertura di circa 100 metri quadrati, 4 livelli di intensità, oltre a tutta una serie di funzioni smart regolabili tramite applicazione ma anche tramite assistente vocale. Se volete saperne di più, potete consultare la nostra recensione.

Ma come applicare e qual è il codice sconto per l'offerta su Ecovacs Deebot N8+? Vi basta andare su Amazon e applicare al checkout il Coupon che trovate nel box con il link all'acquisto qui sotto. Così facendo, potete acquistare il robot aspirapolvere top gamma del brand all'ottimo prezzo di 569.98€, ma solo fino al 16 maggio 2021, quindi vi conviene affrettarvi.

Articolo Sponsorizzato.

