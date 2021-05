L'estate sta finalmente per giungere anche da noi e con la possibilità di potersi spostare di più, anche i mezzi per muoversi diventano più interessanti. Ma quali sono i migliori monopattini e accessori a marchio Xiaomi e Segway Ninebot? A questo ci pensa il Coupon eBay dedicato a sport e mobilità proprio su una selezione di monopattini Xiaomi e Ninebot, che vi diciamo come riscattare.

Quali sono quindi i migliori monopattini Xiaomi e Ninebot su cui applicare il Coupon eBay? Andando a scrutare l'offerta generale, troviamo ad un ottimo prezzo il Mi Electric Scooter Essential, che con il codice arriva a 241.19€. Se vogliamo salire di livello, troviamo lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, monopattino dalle ottime prestazioni, al prezzo scontato di 341.99€. Infine, per il top gamma del brand, è presente in sconto del 10% il Mi Electric Scooter Pro 2, che arriva quindi a 442.79€. Passando agli accessori, troviamo la sempre utile Xiaomi Mi Band 5 a 29.69€ (a cui però va applicata spedizione)

Passando poi alla linea Segway Ninebot, partiamo con una soluzione per bambini ma molto affidabile, il monopattino Kickscooter ZING E8 che può essere vostro a 260.66€. Guardando poi agli adulti, può essere una super soluzione il modello Kickscooter E22E che si attesta, grazie al Coupon eBay, al prezzo di 296.99€. Per chi vuole il massimo infine, è in offerta il modello Segway Ninebot AIR T15E all'ottimo prezzo di 629.99€.

Per ottenere i sopracitati prezzi, va applicato il Coupon PERLOSPORT21 al checkout del prodotto selezionato, ma va fatto in fretta in quanto è solo per un tempo limitato fino al 23 maggio 2021. Per poter guardare anche ad altri prodotti, vi lasciamo la pagina dedicata. Trovate invece i link all'acquisto dei prodotti prima menzionati qui sotto.

