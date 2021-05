Il primo V11 è stato anche protagonista della nostra recensione (oltre che di varie offerte) è si è distinto proprio per il suo rapporto qualità prezzo di tutto rispetto. Ora la compagnia partner di Xiaomi ha rinnovato la sfida a Dyson lanciando Dreame V11 SE: andiamo a scoprire tutte le novità di questa versione, insieme al prezzo di vendita e le prime offerte dedicate.

Dreame V11 SE: tutto quello che c'è da sapere

Design & specifiche

In termini di design cambiano alcuni dettagli di stile ma fondamentalmente ci troviamo alle prese con una soluzione classica ed essenziale. Dreame V11 SE è un'aspirapolvere senza filo dotato di un modulo superiore con display LED HD Touch, uno schermo utile per visualizzare lo stato della carica, la modalità di utilizzo e la presenza di eventuali problemi.

Ovviamente non mancano accessori in dotazione (come mostrato anche dall'immagine nella galleria in alto) mentre in termini di potenza di parla di un motore Dreame Space 4.0 da 450W fino a 125.000 giri al minuto, con una capacità di aspirazione di 24.000 PA. Per quanto riguarda l'autonomia è presente un'unità da 2.500 mAh: si parla di circa 60 minuti di utilizzo in modalità Eco (selezionabile tramite il display presente sull'impugnatura). Non manca poi un sistema di filtraggio a 5 livelli e la nuova tecnologia anti-rumore in 7 passaggi (già vista con V11).







Ma cosa cambia rispetto al modello V11 standard? La risposta è semplice: oltre ai dettagli del design troviamo una capacità di aspirazione leggermente minore, una batteria meno capiente e di conseguenza un'autonomia più contenuta. Insomma, si tratta di una soluzione “lite” seppur con lo stesso motore e varie caratteristiche invariate.

Dreame V11 SE: prezzo, disponibilità e offerte

Il prezzo del nuovo aspirapolvere senza filo Dreame V11 SE è di 247€ in offerta lancio, tramite AliExpress e con tanto di spedizione dai magazzini europei. Qui trovate il link all'acquisto.

