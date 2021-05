Sono passati un bel po' di mesi dal lancio in Cina del nuovo flagship dell'azienda, il primo smartphone del brand equipaggiato con lo Snapdragon 888. Nonostante sia richiesto a gran voce dagli appassionati, al momento il top di gamma è disponibile solo ed esclusivamente in patria e ancora non abbiamo dettagli in merito al debutto alle nostre latitudini. Stufi di aspettare? Allora ecco dove comprare Realme GT 5G in modo sicuro!

Realme GT 5G: dove comprare il nuovo flagship

Se avete apprezzato gli ultimi modelli della gamma 8 ma puntate al top, niente paura. Realme GT 5G è acquistabile anche per noi grazie a TradingShenzhen, ovviamente pagando in tutta sicurezza con PayPal. Si tratta di un portale che conosciamo bene, utile per trovare dispositivi lanciati in mercato diversi dal nostro. Per quanto riguarda il dispositivo, ricordiamo le principali specifiche: oltre al già citato Snap 888 lo smartphone vanta un pannello AMOLED da 6.43″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1, una super ricarica da 65W ed una tripla camera con sensore principale da 64 MP. Ma ora bando alle ciance ed ecco dove comprare Realme GT 5G!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali e pagamento tramite PayPal; al momento è disponibile la sola versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Software in inglese e cinese. Nel momento in cui scriviamo sono disponibili le colorazioni Silver e Blue mentre quella gialla è momentaneamente esaurita.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu