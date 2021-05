Di recente POCO ha dato un bello scossone al settore degli smartphone di fascia media, proponendo uno smartphone super economico ma caratterizzato da specifiche solide e – soprattutto – votato al nuovo standard di connettività, che sta prendendo piede progressivamente anche da noi. Siete rimasti colpiti dal nuovo arrivato e volete risparmiare? Allora ecco dove comprare POCO M3 Pro 5G in Italia, con i dettagli sulle migliori offerte.

Le migliori offerte per POCO M3 Pro: dove comprare il 5G più economico sulla piazza in Italia

Come anticipato anche in apertura, il pezzo forte del dispositivo è sicuramente il prezzo, in particolar modo grazie all'offerta lancio dedicata. Le versioni da 4/64 GB e 6/128 GB vengono proposte a 199,90€ e 229,90€ ma fino al 26 maggio il prezzo sarà di 159,90€ e di 199,90€. Vi ricordiamo che M3 Pro è dotato di chipset Dimensity 700, display LCD da 6.5″ Full HD+, tripla camera da 48 + 2 + 2 MP, NFC e mini-jack cuffie. Volete saperne di più? Qui trovate la nostra recensione. Se invece siete interessati a mettere le mani sul nuovo arrivato, ecco dove comprare POCO M3 Pro 5G al miglior prezzo e con le migliori offerte!

Sito ufficiale

Amazon

POCO Official Store su AliExpress

La parata di store si arricchisce anche con AliExpress, in questo caso in offerta con codice sconto e spedizione dalla Cina.

Goboo

Il nuovo POCO arriva anche sullo store Goboo, con spedizione dall'Europa (Spagna). Non dimenticate di applicare il coupon presente direttamente nella pagina del prodotto, in modo da avere il prezzo scontato. La promo è valida fino al 23 maggio e aggiungendo 9.9€ si riceverà anche una Mi Band 5.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

