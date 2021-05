Nei giorni scorsi avviamo visto dove acquistare Realme GT, top di gamma non ancora disponibile in Europa. Visto che in tanti avete gradito – anche perché spesso si prova interesse verso smartphone lanciati in altri mercati – abbiamo pensato di proporvi anche un altro grande nome, purtroppo inedito in Italia. Curiosi di saperne di più? Allora ecco dove comprare Black Shark 4 Pro, il super flagship da gaming!

Black Shark 4 Pro è qui: dove comprare il nuovo top di gamma da gaming

Per quanto riguarda il dispositivo, la costola di Xiaomi ha ufficializzato il lancio del nuovo Black Shark in Italia e abbiamo anche visto i vari store dove acquistare il dispositivo. Tuttavia si tratta solo della versione “standard”, ossia quella mossa dallo Snapdragon 870. Il modello Pro, fratello maggiore, presenta le medesime specifiche ma si arricchisce con il chipset high-end Snapdragon 888. Siete in cerca della massima potenza e non volete farvi mancare nulla? Allora ecco dove comprare Black Shark 4 Pro!

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 16€) e pagamento sicuro tramite PayPal; al momento la versione base da 8/256 GB è esaurita ma lo store attende il restock. Software in inglese e cinese. Nel momento in cui scriviamo è acquistabile la sola colorazione Magic Mirror Black.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

