Custom Aim: l’app che migliora il mirino nei giochi Android

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una forte espansione dei giochi sparatutto su smartphone, merito soprattutto di titoli come PUBG, COD Mobile e Fortnite. Tuttavia, uno dei maggiori problemi durante le sessioni di gioco è proprio la scarsa visibilità dovuta al display da 5/6 pollici degli smartphone, il quale, soprattutto se di bassa qualità, non ci consente di vedere bene i nemici.

Per questo motivo nella guida di oggi vi propongo “Custom Aim”, ovvero un'app gratuita che ci consentirà di migliorare e personalizzare il mirino su tutti i giochi Android. Come? Scopriamolo insieme!

Custom Aim: personalizza e migliora il mirino su tutti i giochi Android

La procedura d'installazione è molto semplice, basterà andare sul Play Store e cercare il nome dell'applicazione: Custom Aim – Crosshair Generator Pro for FPS Games. In alternativa potete cliccare sul link nel testo inserito poco fa.

A questo punto dobbiamo dare un paio di autorizzazioni tra cui quella che consente all'app di essere visualizzata sopra alle altre app. In questo modo, una volta selezionato il mirino di vostro gradimento, questo rimarrà ben visibile a schermo e non andrà via in nessuna app (a meno che non lo disattiviate dal menù delle notifiche).

Adesso clicchiamo sul + e scegliamo il mirino che più ci piace tra quelli disponibili gratuitamente, ovvero circa 37, personalizziamo il colore e la grandezza e ora siamo pronti a fare baldoria su qualsiasi gioco con mira fissa centrale. Ricordiamo che tra questi sono presenti e compatibili anche PUBG, COD Mobile e Fortnite!

In merito a questo aspetto, l'applicazione sa bene che molti titoli hanno un mirino leggermente spostato dal centro, per questo motivo ha inserito delle impostazioni che ci consentiranno di direzionarlo lungo l'asse X e Y.

Custom Aim: pronti ad essere i campioni degli sparatutto?

Ci tengo a precisare che questa applicazione non è assolutamente un Aimbot, ma personalizza o inserisce un mirino personalizzato al fine di aumentarne la visibilità in gioco.

Tra l'altro è presente anche la variante Premium con più di 300 mirini differenti modificabili e senza alcun tipo di pubblicità durante la navigazione nell'app.

Conoscete o utilizzate altre app simili?