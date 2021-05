Con il passare del tempo, anche smartphone dal prezzo non eccessivo hanno ottenuto caratteristiche di buon livello. Come nel caso del nuovo Cubot X50, entry-level dotato di specifiche tecniche interessanti ed un prezzo onesto.

Cubot X50: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Basato sul trend attuale di molti smartphone della categoria, si avvale di un design sottile con un camera bumper rettangolare in alto a sinistra. Il display, soluzione Full HD da 6.67″ con punch-hole centrale, permette di avere un bel pannello per la multimedialità. Passando all'hardware, abbiamo un chipset Helio P60, ben 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per la batteria, abbiamo un ottimo modulo da 4.500 mAh.

Lato fotocamera, Cubot X50 è dotato di un ottimo comparto fotografico con sensore principale da 64 MP, per nulla comune in questa fascia di prezzo, un grandangolare da 16 MP, una macro da 5 MP e lente fotosensibile. Ottimo anche il sensore selfie da 32 MP. Presente NFC, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Android 11.

Cubot X50 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Cubot X50 è già disponibile sullo store di AliExpress ad un prezzo intorno ai 265€, ma vi consigliamo di metterlo nel carrello e attendere il periodo tra il 17 ed il 20 maggio 2021, dove potrete ottenerlo ad un prezzo molto competitivo, che per quello che offre lo rende davvero interessante. Vi lasciamo l'acquisto a questo link.

Articolo Sponsorizzato.

