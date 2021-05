Non sempre necessitiamo di smartphone costosi, oppure spesso ci serve un secondo telefono che possa essere prestante, ma a prezzi contenuti. E per ovviare a queste esigenze, il nuovo Cubot X50 potrebbe fare al caso vostro, visto il comparto fotocamera di cui si avvale pur costando un prezzo molto competitivo.

Cubot X50: tutti i segreti della fotocamera a prezzo top

Aldilà di una scheda tecnica di buon livello, come potete consultare qui, il nuovo Cubot X50 si distingue per un comparto fotocamera invidiabile per la sua fascia di prezzo. Infatti, per il sensore principale si avvale del sensore Samsung S5KGW1, a 64 MP ed un'apertura focale f/1.8″. Cosa implica questo? Oltre a scatti sicuramente più definiti, anche immagini molto più luminose rispetto ad una concorrenza sì agguerrita ma non sempre dotata di questo tipo di sensore.

Ma non solo fotocamera principale, anche la grandangolare da 16 MP, grazie FoV da 124.8°, permette di ottenere fotografie molto ampie e sicuramente di ottimo profilo, non facile da trovare a questo prezzo. E per gli scatti ravvicinati? Cubot X50 pensa anche a questo e propone un sensore macro da 5 MP con Auto-Focus a 2.5 cm, che permette quindi di catturare il dettaglio più interessante semplicemente avvicinando l'obiettivo. Infine, è presente una camera fotosensibile che supporta il Flash LED da 1A.

Per gli scatti notturni come si fa? Molto semplice, grazie alla modalità Super Night Mode che restituisce immagini con poca luce quanto più definite possibile. E per i selfie? È presente un sensore capace come gli altri? Assolutamente sì, visto che Cubot X50 si avvale di una fotocamera anteriore da ben 32 MP, coadiuvata dall'intelligenza artificiale e tante modalità per la scena circostante. Insomma, anche in questo caso si va tranquilli.

Ma dove possiamo comprare il nuovo top del brand? Cubot X50 è disponibile ad un prezzo molto invitante di 145.92€, ottenibile selezionando l'opzione “Acquista Ora” a questo link di AliExpress una volta scelto il colore preferito tra Black e Green. Affrettatevi però, perché la promozione è valida solo fino al 20 maggio 2021. Per tutte le altre info sul nuovo Cubot, vi rimandiamo poi al sito ufficiale.

Articolo sponsorizzato.

