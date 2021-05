Come seguire la presentazione di ASUS ZenFone 8 in Italia

Mancano ormai pochi giorni al debutto della nuova gamma top del brand ed oltre a tirare le somme è arrivato il momento di prepararci: ecco tutti i dettagli su come seguire la presentazione in streaming della nuova serie ASUS ZenFone 8, in arrivo in Italia a strettissimo giro!

ASUS ZenFone 8: ecco come seguire la presentazione della nuova serie top

Come al solito in questi casi è possibile guardare l'evento su varie piattaforme: qui trovate il sito ufficiale di ASUS mentre in basso è presente il collegamento con il canale YouTube del brand (è anche possibile impostare un promemoria). Ma come fare per seguire la presentazione della gamma ASUS ZenFone 8? Niente di più semplice: l'appuntamento è fissato per il 12 maggio, alle ore 19. Basterà collegarsi all'evento tramite il video di YouTube o il sito per godersi la presentazione della nuova famiglia di dispositivi in arrivo in Italia.

Volete saperne di più sui prossimi smartphone di ASUS? Allora date un'occhiata al nostro articolo dedicato: qui troverete tutte le indiscrezioni, i leak e le conferme sulla gamma ZenFone 8, con immagini e informazioni su design e specifiche. Siete pronti al ritorno in grande stile di ASUS?

