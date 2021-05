Con la possibilità di poter tornare a spostarsi in vari luoghi, che sia per lavoro o piacere, curare il proprio aspetto è sempre fondamentale. E con la necessità di non poter portare astucci ingombranti, il kit Xiaomi HuoHou per la cura di mani e orecchie diventa fondamentale, specie al prezzo proposto in offerta con codice sconto su Geekbuying.

Xiaomi HuoHou LED Portable Ear Nail Care: il kit per la cura di mani e orecchie in offerta su Geekbuying

Com'è composto quindi questo interessante bundle? Anzitutto, mantiene lo stile minimale che contraddistingue i prodotti dei partner Xiaomi, quindi con molti elementi in Bianco. Andando a dare un'occhiata più dettagliata, troviamo un tagliaunghie in metallo, un pulisci orecchie (oppure oriculi), dotato di luce LED per poterlo utilizzare anche al buio con due testine: una sondina ed uno spazzolino per il condotto auricolare.

Il tutto può essere conservato in un comodo astuccio così contenuto da poter stare in tasca o nello zaino senza problemi. Parlando poi nello specifico del pulisci orecchie, il LED integrato è dotato di 8 lumen in grado di raggiungere i 5.000K di temperatura colore. Il dispositivo, sebbene non sia ad azione elettrica automatica, può essere ricaricato tramite Micro USB. Lo spazzolino non ha la possibilità di illuminazione della sondina.

Trovate il kit cura mani e orecchie Xiaomi HuoHou sullo store di Geekbuying in offerta con codice sconto all'ottimo prezzo di 10.9€, a cui potete abbinare la spedizione registrata gratuita.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu