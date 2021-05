Arriva un nuovo robot aspirapolvere targato Dreame, una delle compagnia partner della casa di Lei Jun tra le più apprezzate grazie a prodotti per la pulizia efficienti e ad un prezzo accessibile (specialmente rispetto a modelli di rivali blasonate). A questo giro arriva il nuovo Xiaomi Dreame Bot L10 Pro, soluzione pensata per offrire un'esperienza completa di pulizia intelligente.

Xiaomi Dreame Bot L10 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Infatti, il robot aspirapolvere targato Dreame arriva con un sistema di navigazione LiDAR aggiornato, il quale funziona in combinazione con gli algoritmi SLAM sviluppato autonomamente dalla casa cinese. Grazie al suo sistema di mappatura avanzato, Xiaomi Dreame Bot L10 Pro è in grado di riconoscere gli ostacoli in modo efficace e di muoversi liberamente senza incidenti di percorsi. Il robottino è in grado di mappare e pulire in tempo reale grazie anche al sistema a 360°, capace di registrare lo spazio circostante a livello millimetrico.

In termini di design ci troviamo alle prese con una soluzione in linea con Xiaomi e Dreame: uno stile sobrio, minimale ed elegante, anche grazie alla colorazione nera.

Funzioni e autonomia

Per quanto riguarda l'autonomia, Xiaomi Dreame Bot L10 Pro monta una batteria da 5.200 mAh ed è in grado di pulire fino a 250 metri quadrati con una singola carica. Ovviamente è presente un sistema di autoricarica: quando l'energia è bassa il robot si recherà automaticamente alla sua base per l'alimentazione e poi riprenderà il suo lavoro dov'era stato interrotto.

Non manca poi il supporto ai controlli da remoto, tramite app. Il robot offre una potenza di aspirazione di 4000 PA e funge anche da lavapavimenti grazie al mop in confezione (e al serbatoio da 270 ml). Il contenitore per lo sporco è invece da 570 ml.

