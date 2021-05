Negli ultimi tempi, ma per meglio dire negli ultimi anni, l'audio si è adattato perfettamente alla mobilità, tra auricolari TWS e dispositivi wireless. Ed un prodotto che unisce la qualità audio e la mobilità come lo speaker Bluetooth Tronsmart Force 2, dotato di chip Qualcomm, è sicuramente tra le soluzioni migliori in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa.

Tronsmart Force 2: speaker Bluetooth con chip Qualcomm in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il prodotto, dal punto di vista del design, non si discosta molto dalle casse wireless di fascia alta. Quanto alle caratteristiche, partiamo dalla potente tecnologia SoundPulse, che permette un ascolto con potenza di 30W che per gli standard è davvero interessante. Tutto questo con un chipset Qualcomm QCC3021 che garantisce una qualità davvero alta.

Il suono del Force 2 è arricchito da bassi ben definiti e potenti, che potete rendere imbattibili grazie alla possibilità di combinare altri speaker della stessa famiglia per creare un impianto audio ideale per le feste a piccolo raggio. I materiali utilizzati sono certificati waterproof IPX7. La batteria garantisce poi un ascolto fino a 15 ore ed è ricaricabile rapidamente con Type-C. Chicca finale, la compatibilità con gli assistenti vocali Siri, Google e Cortana. Se volete conoscere maggiori dettagli, potete rifarvi alla nostra recensione.

Il prezzo dello speaker Bluetooth Tronsmart Force 2, in offerta su Geekbuying, è di 37€ grazie al codice sconto dedicato. Questo senza dimenticare la spedizione da Europa dal costo irrisorio di 0.2€, che rendono il prodotto una validissima alternativa a marchi blasonati.

