Con l'allargamento del mercato degli auricolari TWS, è conseguentemente calato il prezzo di modelli con ANC però di ottimo livello. A questi si aggiungono e si mostrano i nuovi auricolari TWS ANC Tronsmart Apollo Air+ (Plus), che debuttano subito in offerta su Geekbuying con codice sconto e subito con spedizione da Europa.

Tronsmart Apollo Air+ (Plus): gli auricolari TWS ANC in offerta su Geekbuying

Fratelli maggiori degli Apollo Air arrivati sul mercato poche settimane fa, i Tronsmart Apollo Air Plus non differiscono molto nel design, se non per il case di ricarica, che è più ampio per via di un'autonomia maggiore. Passando alle specifiche tecniche, abbiamo anzitutto driver dinamici da 10 mm realizzati in grafene, ma anche un chipset Qualcomm QCC3046, che dona a questi auricolari TWS il codec aptX, la tecnologia di riduzione di eco e rumore Qualcomm cVc 8.0. Oltre a questo, si avvale di una cancellazione del rumore fino a 35 dB e del Bluetooth 5.2.

Passando alla batteria, vera differenza tra gli Apollo Air ed Air Plus, abbiamo una custodia da ben 500 mAh, che garantisce fino a 20 ore di ascolto consecutivo, mentre con i soli auricolari arriviamo fino a 5 ore consecutive con una sola carica. Ma quello che rende tutto più interessante è il poterli ricaricare wireless, feature assente negli Air standard. Presenti i vari controlli touch ed una certificazione per sudore e polvere IP45. Non manca poi un'app dedicata per regolare cancellazione del rumore ed equalizzazione sonora.

Trovate i nuovi Tronsmart Apollo Air+ (Plus) in offerta su Geekbuying all'ottimo prezzo di 65.94€, ottenibile grazie al codice sconto, senza dimenticare la comoda spedizione da Europa, che li rende degli auricolari TWS ANC tra i più interessanti sul mercato.

