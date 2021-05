Con l'avvento delle smart TV sempre più definite, il settore video è sicuramente diventato più accessibile. Ma c'è chi gradisce una soluzione come un proiettore, magari abbinato ad un subwoofer e potrebbe trovare in quelli Xiaomi Fengmi e WEMAX S1 in offerta lampo da Banggood con tanto di spedizione da Europa.

Il proiettore Xiaomi Fengmi ed il subwoofer WEMAX S1 in offerta lampo su Banggood

Il primo colpo d'occhio è lo stile elegante di entrambe le componenti, che riescono ad inserirsi in ogni contesto domestico. Andando a sciorinare le specifiche tecniche, il proiettore Xiaomi Fengmi è un dispositivo in grado di restituire una visualizzazione in 4K grazie ad un processo di luce digitale TI DLP. L'ampiezza che riesce a raggiungere è di circa 150″, con un focus a corto raggio con rapporto 0.23:1 free wiring. L'imaging inoltre si avvale di una tecnologia che non stanca gli occhi, con un'immagine molto vivida a contrasto 3000:1 HDR10. Non manca poi la calibrazione a 8 punti. Notevole la presenza del sistema MIUI TV di Xiaomi.

Passando poi al subwoofer Xiaomi WEMAX S1, abbiamo uno speaker ad Alta Fedeltà sonora, ma anche con una modulazione del suono dedicata e perfettamente pensato per i proiettori TV. La costruzione in fibra ad alta densità grazie all'eccellente texture, permette di avere uno stile di livello ed una resa audio importante. L'impedenza è a 4 Ω, mentre la potenza è attestata a ben 80W, con un rumore intorno ai 70 dB. Insomma, proprio perfetto per il proiettore del bundle di cui fa parte.

Trovate il bundle proiettore + subwoofer Xiaomi Fengmi e WEMAX S1 all'ottimo prezzo di 1.164.80€ grazie all'offerta lampo di Banggood, con anche la comoda spedizione da Europa al piccolissimo costo di 2.32€, che rendono il tutto un'occasione davvero imperdibile.

