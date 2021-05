Uno dei brand che sicuramente fa gola a utenti di ogni fascia è sicuramente POCO. Il brand, partner di Xiaomi, ha recentemente introdotto il nuovo POCO X3 Pro, versione top del precedente X3 NFC, che va in offerta lampo su Banggood, in tutte le configurazioni, ad un prezzo veramente da non perdere.

POCO X3 Pro è in offerta lampo su Banggood in tutte le configurazioni

Come possiamo vedere anche dalla recensione, il POCO X3 Pro è dotato di un pannello Full HD+ da 6.67″ con refresh rate a 120 Hz, HDR10 con vetro Gorilla Glass 6. Passando all'hardware interno, troviamo un potente chipset Qualcomm Snapdragon 860, dotato anche di una GPU Adreno 640. Passando alle memorie, troviamo 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB UFS 3.1, con possibilità di espansione.

Oltre a ciò, troviamo un comparto fotocamera composto da 4 sensori da 48 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolare, macro e sensore di profondità. Per la selfie camera abbiamo un sensore da 20 MP. La batteria inoltre, è un potente modulo da 5.160 mAh, con supporto ricarica rapida a 33W. Presente Wi-Fi Dual-Band, Bluetooth 5.0, sistema di raffreddamento a liquido, speaker stereo certificati Hi-Res.

Potete acquistare, in offerta lampo, il POCO X3 Pro ad un prezzo molto convincente di 189.54€ per la configurazione 6/128 GB e 206.09€ per la configurazione massima da 8/256 GB. La spedizione ha un piccolo sovrapprezzo di 3.09€, che non inficia affatto la bontà dell'offerta.

Se siete curiosi di conoscere come va, potete consultare la nostra recensione testuale e quella video che trovate sopra.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

