Quando si parla di Yeelight il nome è sempre una garanzia: si tratta di uno dei brand partner di Xiaomi, ormai conosciuto anche senza la spinta della casa di Lei Jun grazie ai suoi prodotti dedicati all'illuminazione. Se siete in cerca di una plafoniera smart per dare un tocco di atmosfera alla vostra casa (in salotto o in camera da letto), date uno sguardo a Yeelight Arwen Ceiling Light C, fresca di lancio su Banggood e già disponibile con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Codice sconto Yeelight Arwen Ceiling Light C: la plafoniera smart debutta su Banggood

In termini di dimensioni, la plafoniera smart Yeelight Arwen Ceiling Light C (YLXD013-B) è disponibile nella versione da 495 mm, con uno spessore di 9 mm: si tratta di una soluzione adatta a stanze di 15/25 m2. Non mancano funzioni intelligenti: il dispositivo è dotato di connettività Wi-Fi e BT 4.2 e può essere controllato sia tramite l'app dedicata che i controlli vocali, in questo caso utilizzando Assistant, Alexa o HomeKit. Luminosità, temperatura e colori possono essere regolati come meglio si preferisce (con una gamma da 2700K-6500K).

La nuova plafoniera smart Yeelight Arwen Ceiling Light C è disponibile all'acquisto su Banggood, con tanto di codice sconto dedicato e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. In basso trovate il link e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

