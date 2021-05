Con l'avvento degli ultrabook negli ultimi anni, sempre più utenti mirano a portatili sempre più leggeri. Spesso però questi hanno diagonali più piccole e qualcuno potrebbe volere un modello sì leggero, ma anche da 15.6″ e se siete tra questi, il nuovo notebook KUU A10 potrebbe essere la scelta ideale, soprattutto se consideriamo il prezzo ottenibile in offerta con codice sconto su GearBest con tanto di spedizione da Europa.

KUU A10: il nuovo notebook da 15″ ultra-leggero è in offerta con codice sconto su GearBest

Il design, dicevamo, si basa tutto sullo spessore e sul peso (solo 1.4 kg) di questo prodotto, che grazie alle sue proprietà fisiche si rende molto gradevole alla vista. Passando alle componenti, abbiamo un display IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD 16:9 con bordi molto sottili. Per l'hardware, si parte da una CPU Intel Celeron J4125, accompagnato da una GPU Intel HD Graphics 600, che insieme a 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB SSD permette una fruibilità Office, multimediale e scolastica di buon livello.

Non mancano poi Wi-Fi Dual Band, una tastiera full size retroilluminata, una buona gestione della dissipazione del calore, una webcam posta nella parte inferiore dello schermo, 2 porte USB 3.0, un jack da 3.5 mm, un ingresso Mini HDMI e l'alimentatore della batteria da 29 Wh. Presente Windows 10 Home.

Trovate quindi il nuovo notebook KUU A10 su GearBest all'ottimo prezzo di 334€ grazie al codice sconto dell'offerta dedicata e soprattutto la comoda spedizione da Europa gratis, che lo rendono un prodotto da tenere d'occhio per molti usi standard.

