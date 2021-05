Tra le tante soluzioni per la mobilità, gli scooter elettrici sono sicuramente quelli più gettonati. E se è possibile acquistarli a prezzo competitivo, come il monopattino elettrico KUGOO S1 in offerta con codice sconto su Geekbuying con spedizione da Europa, allora diventano ancora più interessanti.

KUGOO S1: monopattino elettrico low cost torna in offerta con codice sconto su Geekbuying

La struttura dello scooter di KUGOO è sicuramente semplice e senza troppi fronzoli, nel suo frame in metallo. Ma anche le sue caratteristiche non sono da poco, grazie al motore da 350 W, ma anche alla batteria da 6 Ah, è in grado di raggiungere la massima velocità di 25 km/h, per una distanza massima di 30 km.

Non mancano poi una capacità di contenimento fino a 120 kg, nonostante sia molto leggero e pieghevole. In più, l'S1 ha una capacità di inclinazione fino ai 15°, grazie anche a delle ruote da 8″ con freni. Presente anche una certificazione IP54.

Il monopattino elettrico KUGOO S1 torna quindi in offerta con codice sconto su Geekbuying al prezzo di 222.5€, davvero ottimo considerando quello che offre e la comoda spedizione da Europa gratuita, che ci permette di ottenerlo in pochi giorni. Trovate il codice sconto nel box in basso.

