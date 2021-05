È aperta la caccia alle bici elettriche: ogni italiano, sia per necessità che per l'arrivo dell'estate, sta correndo ai ripari cercando la migliore offerta per rapporto qualità prezzo. Proprio per questo oggi vi riportiamo la proposta di GearBest che offre la possibilità di acquistare la bici elettrica pieghevole Xiaomi HIMO Z16 con codice sconto con spedizione da Europa ad un prezzo top.

La bici elettrica Xiaomi HIMO Z16 è in offerta con codice sconto su GearBest

Anche la bici elettrica HIMO Z16 conserva la qualità costruttiva appartenente alla stragrande maggioranza dei prodotti Xiaomi. Troviamo infatti un telaio resistente ed al tempo stesso leggero che grazie ad alcuni accorgimenti offre la certificazione IPX7, per la resistenza a schizzi, spruzzi e polvere.

Al tempo stesso troviamo un motore – in regola per i nostri standard – di 250W e la batteria da 10.000 mAh in grado di offrire un'autonomia di circa 80 km non servendosi a pieno della modalità full electric. Come accennato, poi, tra i vantaggi della e-Bike di Xiaomi c'è la possibilità di ripiegarla grazie alla cerniera centrale. Questo farà sì che potrà essere trasportata senza troppi problemi nei mezzi pubblici, ascensori e quant'altro.

La bici elettrica Himo Z16 arriva in offerta su GearBest al prezzo di 552.4€ grazie al codice sconto che trovate nel box in basso e spedizione da Europa.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con il codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.



⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .