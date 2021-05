In questi giorni più caldi ma sicuramente più difficili per la mobilità regolare, è sempre bello potersi spostare con un mezzo elettrico in tutta tranquillità. Quindi, una bici elettrica Fat Bike come la FIIDO D11 in offerta con codice sconto su Banggood è sicuramente l'ideale, soprattutto con spedizione dall'Europa.

Codice sconto FIIDO D11: la bici elettrica potente e leggera scende di prezzo

Com'è strutturata questa Fat Bike? La bici elettrica FIIDO D11 in offerta con codice sconto, come possiamo notare dalla recensione, è un prodotto dalle forme moderne e dalla struttura leggera, in effetti pesa solo 13 kg, ma non per questo meno potente e capace in termini di peso. Infatti, grazie al motore da 250 W e alla batteria da 36 V 11 Ah è in grado di arrivare a quasi 100 km di autonomia.

In più, la D11 si snoda in tre modalità di pedalata, che fanno da quella normale a quella full electric, con varie velocità con un massimo di 25 km/h. Presente il cambio Shimano a 7 rapporti, una luce anteriore LED e pneumatici da 20″. Oltretutto è pieghevole e compatta, quindi potrete poggiarla praticamente ovunque.

La bici elettrica Fat Bike FIIDO D11 scende di prezzo con codice sconto e spedizione dall'Europa su Banggood. Davvero un buon prezzo, considerando che la bici è in bundle con parafango e lucchetto FIIDO in regalo.

