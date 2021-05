codice sconto controller per smartphone android gamesir x2

La prima metà dell'anno ci ha regalato tutta una serie di smartphone da gaming: anche se la stragrande maggioranza è riservata alla fascia top non sono mancate sorprese interessanti, come un certo Black Shark 4 a -70€ su Amazon. Tuttavia, se proprio non volete mollare il vostro smartphone potete ripiegare su un accessorio di tutto rispetto, che renderà di certo molto più gradevole giocare. Il controller per smartphone Android GameSir X2 offre un design elegante, una pratica porta Type-C ed una valanga di pulsanti, il tutto ad un prezzo interessante grazie al codice sconto dedicato su Banggood.

Codice sconto GameSir X2: il controller per smartphone comodo e completo





In termini di stile, le immagini parlano da sole. Il controller GameSir X2 è adatto esclusivamente a smartphone Android e si collega al dispositivo inserito nell'alloggiamento tramite Type-C, eliminando il limite della connettività Bluetooth. Il prodotto è adatto a telefoni fino a 173 mm mentre la presa Type-C può essere inclinata fino a 51°, in modo da inserire lo smartphone senza alcun problema o fastidio. Presente all'appello un pratico pulsante per effettuare screenshot rapidi, utili per immortalare i momenti migliori.

Inoltre il controller permette di giocare senza senza dover pensare alle temperature: una volta inserito, il dispositivo è leggermente rialzato rispetto all'alloggiamento, in modo da non andare ad ostruire completamente il retro.

Il controller per smartphone Android GameSir X2 è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood: di seguito trovate il link alla pagina del prodotto e il coupon da utilizzare. Se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

