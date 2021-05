Quando si parla di brand ormai consolidati, BlitzWolf la fa di certo da padrone grazie ad una sfilza di prodotti dal rapporto qualità/prezzo invidiabile. L'ultima novità della casa cinese è l'aspirapolvere senza filo BlitzWolf BW-HC1, una soluzione dal design pieghevole in grado di raggiungere anche i punti più problematici, già in offerta con codice sconto.

Codice sconto BlitzWolf BW-HC1: il nuovo aspirapolvere senza filo debutta in offerta e spedizione dall'Europa

Ultimamente l'azienda ha preferito puntare parecchio sui robottini, ma il ritorno nel settore degli aspirapolvere wireless non poteva essere dei migliori offrendo ancora una volta un prodotto di tutto rispetto. Il nuovo BlitzWolf BW-HC1 arriva ad una cifra contenuta, ma presenta prestazioni di fascia alta, vari accessori ed un corpo pieghevole per raggiungere anche gli angoli più ostici. Il motore da 350W restituisce una potenza di aspirazione di 25.000 PA, con un basso livello di rumore (68 dB).

La batteria da 2.500 mAh permette di avere fino a 60 minuti di autonomia mentre il pratico display touch consente di visualizzare lo stato della carica e di cambiare modalità (Auto, Max ed Eco). Ovviamente non manca un sistema a 5 filtri (HEPA compreso) ed una testa in grado di ruotare di 270°.





Il nuovo aspirapolvere pieghevole senza filo di BlitzWolf, siglato BW-HC1, debutta su Banggood con tanto di codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. In basso trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

