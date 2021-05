Gli elettrodomestici non sono sempre ingombranti e soprattutto standard. Negli ultimi tempi, abbiamo assistito a prodotti per la casa e la cucina più compatti e piuttosto intelligenti, come nel caso della lavastoviglie smart BlitzWolf BW-CDW1, compatta ed in offerta con codice sconto su Banggood con comoda spedizione da Europa.

BlitzWolf BW-CDW1: la lavastoviglie smart in offerta con codice sconto su Banggood

Come anticipato, le misure della lavastoviglie da tavolo di BlitzWolf sono davvero contenute, misurando appena 51 x 48 x 52 cm. Passando alle sue funzioni, essa ha ben 5 modalità di lavaggio: Standard, Veloce, Massima Potenza, ECO e per la frutta. Ovviamente non manca la funzione di asciugatura delle stoviglie. Il numero massimo di queste che è possibile inserire è di 20 pezzi (4-6 set). L'alta temperatura (75°) permette inoltre di sterilizzare il tutto fino al 99.99%.

Non mancano comodi tasti a sfioramento, un piccolo display con le modalità indicate ed il tutto viene mosso da una potenza di 900W. Inoltre, potete osservare il lavaggio dal vetro frontale. Dicevamo di una lavastoviglie da tavolo intelligente ed infatti BlitzWolf l'ha dotata di funzioni smart molto interessanti, che possiamo regolare tranquillamente da app senza dover attivare tutto manualmente.

La nuova lavastoviglie da tavolo smart BlitzWolf BW-CDW1 è attualmente in offerta su Banggood all'ottimo prezzo di 225.4€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato e reso ancora più conveniente dalla spedizione da Europa gratuita.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con il link ed il codice, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

