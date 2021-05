Il mercato ciclistico negli ultimi tempi è cresciuto in maniera esponenziale, soprattutto grazie alla componente elettrica. Sempre più modelli accattivanti arrivano in commercio e non sono esenti i nuovi modelli di bici elettrica Bezior M1 e M2, che debuttano in offerta su Geekbuying con codice sconto e comoda spedizione da Europa gratis.

Codice sconto Bezior M1 e M2: le bici elettriche in offerta su Geekbuying

Bezior M2

Quando guardiamo le nuove Bezior, ci troviamo davanti a due filosofie di eBike diverse. La M1 si avvale di una struttura più da mountain bike, con un design più allungato e ruote con una raggiera più ampia e pneumatici rinforzati. Passando alle specifiche tecniche, abbiamo per la M1 un motore da 250W, che riesce a raggiungere tranquillamente i 25 km/h, una batteria da 48V 12.5 Ah, 5 modalità di trasmissione SHIMANO, un display 5″ per monitorare la pedalata, un faretto, freno a disco meccanico e certificazione IP54.

Bezior M1

Guardando poi al modello Bezior M2, qui abbiamo una bici dai connotati più street, più pensati per la classica pedalata cittadina. Questo però non vieta a questo mezzo di essere potente abbastanza per garantire ottime prestazioni. Le specifiche tecniche sono sostanzialmente molto simili con la M1, in cui differisce nel tipo di pneumatici, meno indicati per le pedalate fuori città ma per avere una scocca più premium.

Trovate entrambe le bici elettriche Bezior M1 e M2 in offerta su Geekbuying rispettivamente al prezzo di 929.92€ e 964.54€, ottenibili entrambi grazie al Coupon dedicato e che diventano molto interessanti grazie alla spedizione da Europa gratis.

