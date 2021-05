Tramite la piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin, il brand Gosund ha lanciato una pratica ciabatta multipresa smart, una soluzione dotata di porte USB e controlli vocali (tramite XiaoAI) ad un prezzo particolarmente allettante.

Xiaomi YouPin presenta la nuova ciabatta multipresa Gosund, con supporto ai comandi vocali

Il prodotto è una classica ciabatta multipresa, ma con qualche chicca tech in più. In termini di design e porte presenta uno stile minimale e la sola colorazione bianca, tre ingressi per USB 3.0 (da 18W) e 4 prese. Trattandosi di un accessorio lanciato in Cina, ovviamente sono presenti degli ingressi localizzati per il mercato asiatico. In merito alle funzioni smart, la ciabatta multipresa Gosund da Xiaomi YouPin è dotata di connettività Wi-Fi e presenta in controlli da remoto tramite l'app Mi Home. Come anticipato in apertura sono presenti anche i controlli vocali.

Il prezzo della nuova ciabatta multipresa smart di Xiaomi YouPin, a marchio Gosund, è disponibile all'acquisto sulla piattaforma di crowdfunding a circa 11€ al cambio attuale (ossia 89 yuan). Al momento l'accessorio è disponibile solo in patria, ma se siete in cerca di una multipresa con comandi vocali siete nel posto giusto. Una soluzione Gosund (sempre da Xiaomi YouPin) è disponibile su AliExpress a poco più di 20€, con spedizione dall'Europa: anche qui ci sono i controlli vocali (con Alexa e Assistant) e 3 porte USB ma a differenza del nuovo modello lanciato in Cina abbiamo a disposizione 3 prese (EU, niente paura). Se siete interessati, qui trovate il link dedicato.

