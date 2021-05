Non solo serrature smart per la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, sia che si tratti di prodotti del brand che di aziende partner: non mancano, infatti, anche altri accessori di questo genere come nel caso della cassetta di sicurezza smart per chiavi, una soluzione che arriva da Xiaomi YouPin ed ora è disponibile anche alle nostre latitudini.

La cassetta di sicurezza smart per chiavi Lockin arriva da Xiaomi | Caratteristiche & Prezzo

Il dispositivo arriva con il brand Lockin, facente parte delle compagnie satelliti della casa di Lei Jun. La cassetta di sicurezza per chiavi di Xiaomi YouPin presenta funzionalità smart: è in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite Bluetooth e può essere gestita direttamente da remoto. La cassetta misura 141 x 79 x 46 mm per un peso di 1,5 Kg ed è dotata di un pratico sistema per fissarla direttamente al muro (o alla porta, tramite l'apposito anello nella parte superiore).

Presente all'appello la certificazione IPX5 per la resistenza ad acqua e polvere; la parte frontale ospita una pulsantiera numerica per inserire il codice PIN. L'interno non è molto spazioso ma permette di inserire varie schede oltre alle chiavi: insomma, si tratta di un prodotto pensato esclusivamente per una manciata di piccoli oggetti.

Il prezzo della cassetta di sicurezza smart per chiavi di Xiaomi YouPin è di circa 42€: dopo il debutto sulla piattaforma cinese, il prodotto è disponibile anche alle nostre latitudini grazie ad AliExpress (lo trovate qui).

