Blackview è una di quelle aziende che possiamo definire attenta a varie possibilità sia nel settore rugged (di cui è uno dei maggiori rappresentati), sia nella fascia entry-level. Qualche tempo fa ha lanciato anche una linea di tablet, con il debutto del Tab 8, che abbiamo recensito. E proprio un tablet è il nuovo prodotto del brand, Blackview Tab 9, che prova a distinguersi per un buon rapporto tra specifiche tecniche e prezzo.

Blackview Tab 9: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Se guardiamo al design di questo nuovo dispositivo, esso non si distacca molto dal predecessore ma ha comunque una sua identità trovando una colorazione Gold oltre alla classica Grey. Interessante il fatto che sia spesso solo 8.9 mm. Passando alle specifiche tecniche invece, il Blackview Tab 9 è dotato di un display Full HD da 10.1″ (1920 x 1200 pixel, quindi aspetto 16:10), mentre per la CPU si avvale di un chipset Unisoc UMS512 Octa-Core, con una GPU Mali-G52. Per la memoria, abbiamo 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili fino a 128 GB.

Lato batteria, il nuovo tablet di Blackview è dotato di un modulo da 7.480 mAh, che dovrebbe garantire un'autonomia sufficiente e sicuramente superiore a quella del precedente. Per la fotocamera, è presente un sensore singolo sul retro da 13 MP Sony IMX258 ed una selfie camera da 5 MP. Importante la presenza della connessione 4G LTE, oltre a Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0. Passando al software, il sistema operativo è Android 10, customizzato da un'interfaccia attualmente denominata Doke OS_P 01. Buona la possibilità di utilizzare una cover con tastiera dedicata.

Blackview Tab 9 – Prezzo e disponibilità

Molto interessante il prezzo di cui si fa forte il Blackview Tab 9, visto che su AliExpress è disponibile al costo di 125.96€ ed è già acquistabile all'acquisto a questo link. Non sappiamo quando sarà disponibile la tastiera ma il tablet è sicuramente un dispositivo adatto per più fasce d'età a questo prezzo.

