Black Shark 4: migliori cover, pellicole ed accessori

Ora che il nuovo flagship da gaming di Xiaomi è arrivato in Italia è arrivato il momento di pensare a come proteggere al meglio il vostro acquisto. Caratterizzato da uno stile più elegante e meno grezzo rispetto alle generazioni precedenti, il dispositivo mira ad offrire un'esperienza completa con un chipset di tutto rispetto (lo Snap 870) e varie funzionalità dedicate al gioco. Avete scelto lui come vostro nuovo smartphone? Allora ecco come proteggere Black Shark 4 con cover, pellicole ed accessori dai migliori store online!

Migliori cover, pellicole ed accessori per Black Shark 4

Se volete sapere dove comprare il nuovo Black Shark 4, qui trovate tutti i dettagli mentre per conoscere tutte le caratteristiche vi rimandiamo all'articolo dedicato al lancio.

Amazon

eBay

AliExpress

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu