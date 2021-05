Il prossimo 12 maggio ASUS alzerà il sipario sui nuovi membri della serie ZenFone. Allo stato attuale abbiamo solo una raccolta di indiscrezioni e varie conferme, eppure qualcosa si muove sotto la superficie: in rete hanno fatto capolino i presunti sfondi ufficiali dedicati ad ASUS ZenFone 8 Pro (e al resto della gamma), pronti per il download!

ASUS ZenFone 8: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Le immagini in questione – di cui trovate un estratto in alto e in copertina – rappresentano perlopiù scenari naturali o con un tocco astratto: sono tutti bellissimi e di certo non mancheranno di ingolosire gli utenti in cerca di nuovi wallpaper. Per scaricare gli sfondi ufficiali di ASUS ZenFone 8 e 8 Pro, non dovrete far altro che cliccare in basso ed effettuare il download del pacchetto: all'interno dello stesso troverete ad attendervi oltre 10 wallpaper.

CLICCA QUI PER SCARICARE GLI SFONDI

Ricordiamo che l'evento di lancio della serie è fissato per il 12 maggio: se volete saperne di più, qui trovate la nostra raccolta di leak e di conferme. Per chi è in trepidante attesa di ASUS ZenFone 8 Mini – smartphone che promette dimensioni compatte per i più nostalgici – date un'occhiata al nostro approfondimento con tutte le indiscrezioni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu