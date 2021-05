Ci lasciamo alle spalle l'iniziativa Home Mania e su AliExpress è già tempo di passare alla promo successiva: stavolta tocca all'Anker Brand Festival, con sconti su cuffie, accessori, speaker Bluetooth e tanto altro!

Anker Brand Festival su AliExpress: ecco come funziona l'iniziativa

Il funzionamento della promozione Anker Brand Festival non si discosta rispetto ad altre iniziative targate AliExpress: abbiamo un codice sconto dedicato all'evento e inoltre è possibile usufruire anche di un Coupon Venditore. Nel caso del primo basterà inserire manualmente il codice ANKERFR2105 per risparmiare 2.52€ su uno dei prodotti Anker presenti nella pagina dell'iniziativa. Inoltre è possibile risparmiare ancora applicando – dove possibile – il Coupon Venditore: questo è posizionato sotto il prezzo, nella pagina del prodotto che vi interessa. Basterà cliccare su Ottieni Coupon e lo sconto sarà applicato al checkout.

Di seguito trovate una breve selezione di prodotti in offerta grazie al codice sconto e al Coupon Venditore dedicato all'Anker Brand Festival.

