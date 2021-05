Amazfit Bip U Pro riceve il supporto ad Alexa in italiano

Grandi novità per gli appassionati di Amazfit e dei suoi indossabili: arriva una aggiornamento di tutto rispetto dedicato ad Amazfit Bip U Pro, il quale finalmente si appresta a ricevere il supporto all'assistente vocale Amazon Alexa in italiano!

Amazfit Bip U Pro si aggiorna: arriva Alexa in Italiano!

Il nuovo aggiornamento dedicato ad Amazfit Bip U Pro porta con sé una novità interessantissima per i possessori dello smartwatch e per tutti quelli che ne stanno valutando l'acquisto. L'update disponibile tramite OTA introduce il firmware con il supporto multilingue per Alexa, la funzionalità più attesa dagli appassionati. Per quanto riguarda l'applicazione bisognerà aggiornarla alla versione 5.6.2 su Android oppure 5.6.1 per quanto riguarda gli smartphone con iOS. Come anticipato, l'aggiornamento per Amazfit Bip U Pro introduce l'assistente vocale Amazon Alexa in italiano (e in altre lingue come il tedesco, lo spagnolo, il francese).

Per i nuovi utenti che stanno pensando di mettere le mani sul dispositivo, vi ricordiamo che Bip U Pro è in vendita su Amazfit.shop al prezzo di 66.9€ (lo trovate qui). In merito alle caratteristiche, parliamo di un indossabile accessibile ma completo, con un display TFT da 1.43″, un peso contenuto (31 grammi), oltre 60 modalità sportive, GPS e monitoraggio SpO2. Non manca l'impermeabilità fino a 5 ATM, una batteria da 230 mAh e ora anche Alexa in lingua italiana.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu