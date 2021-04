Negli ultimi anni, abbiamo imparato a conoscere ZTE o meglio, i suoi smartphone suddivisi in determinate fasce di competenza. E dopo la presentazione dei nuovi Axon 30 Pro e Ultra e della serie S30, ZTE è pronta a lanciare il primo Blade del 2021, cioè A31 5G che potrebbe risultare molto interessante in fatto di specifiche tecniche e quindi anche di prezzo.

ZTE Blade A31 5G: tutto quello che sappiamo

Design e specifiche tecniche

Tutto ciò che possiamo apprendere in merito al nuovo mid-range 5G di ZTE viene racchiuso in un render raccolto dal leaker Digital Chat Station che mostra un display dotato di selfie camera punch-hole ma molto ampio e con cornici molto sottili. E a quanto pare, sarà dotato di sensore d'impronte proprio sotto il pannello, possibile dato che si tratta di un AMOLED.

Il pezzo da novanta però pare risiedere nel chipset. Infatti, sarebbe il quinto smartphone dotato dello Snapdragon 768G e non del nuovo 780G, a quanto pare a causa della carenza di SoC di nuova generazione. Parlando nel dettaglio del fratello overclockato del 765G, troviamo un processo a 7 nm, con architettura Kryo 475 fino a 2.8 Ghz. Non è il primo ZTE dotato di tale CPU, in quanto anche S30 Pro è provvisto di questa soluzione.

Prezzo e data di uscita

Purtroppo non conosciamo la data precisa di uscita del nuovo ZTE Blade A31 5G, ma di certo si preannuncia un bel cambio di passo della serie che prova ad inserirsi tra i produttori più attenti alle esigenze di più fasce di utenti e che dovrebbe coincidere con un prezzo molto interessante.

