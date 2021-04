Mancano solo pochi giorni alla Pasqua e per festeggiare questa ricorrenza speciale Yi Technology presenta un'offerta ghiotta per proteggere la vostra abitazione. Yi Home Camera 1080p è la telecamera di sicurezza wifi per la casa economica ed affidabile ed ora il kit da quattro viene proposto in offerta con Coupon Amazon ad un prezzo davvero niente male.

Yi Home Camera 1080p: il kit da 4 è in super sconto con questo Coupon Amazon

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Yi Home Camera 1080p ed uno dei dispositivi del marchio Yi, una soluzione perfetta ed accessibile per chi vuole tenere sotto controllo bimbi e amici a quattro zampe. Grazie al pack da quattro sarà possibile beneficiare di un sistema di sorveglianza davvero completo. La telecamera di sicurezza wifi per la casa è dotata di rilevamento umano e sonoro, presenta l'impermeabilità IP65 ed è dotata di allarme integrato. Non manca nemmeno l'archiviazione cloud (oltre che quella su scheda) né la visione notturna.

Fino alle 23:59 di domenica 4 aprile sarà possibile utilizzare il coupon Amazon YIHOME44 per ottenere il 26% di sconto sull'acquisto del kit da quattro Yi Home Camera. Inserendo il codice prima di procedere con il pagamento il prezzo scenderà a soli 71.44€.

