Gli ultimi anni gli accessori intelligenti, più o meno grandi, sono entrati stabilmente nella nostra vita quotidiana. E Xiaomi YouPin è spesso il fautore di questa vita tecnologica, con prodotti che vanno dagli elettrodomestici ai prodotti fitness, come il nuovo hula hoop smart Move It, che arriva ad un prezzo davvero interessante anche per noi occidentali grazie ad AliEpress.

Aggiornamento 20/04: l'hula hoop smart di Xiaomi YouPin è disponibile all'acquisto su AliExpress. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi YouPin: l'hula hoop smart Move It ha un programma di allenamento tramite app dedicata

La struttura dell'hula hoop smart di Move It arrivato su Xiaomi YouPin è davvero colorata ed ergonomica, con un diametro da 98 cm e dal peso di 1 Kg. Esso inoltre è dotato di un piccolo schermo LED dove possiamo monitorare le varie informazioni dell'allenamento e di una batteria da 180 mAh ricaricabile tramite una porta Micro-USB.

Ma sono le funzioni smart di questo accessorio che lo rendono davvero degno di attenzione: una volta collegato tramite Bluetooth, con il suo sensore di movimento è possibile monitorare completamente tutti gli esercizi e interagire con le classi online tramite l'applicazione dedicata, strutturata alla stregua delle migliori app del fitness.

Il nuovo hula hoop smart di Move It arriva da Xiaomi YouPin ed è disponibile all'acquisto anche per noi occidentali grazie ad AliExpress: il dispositivo viene proposto al prezzo di 37€ (qui trovate il link alla pagina del prodotto).

