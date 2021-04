La parata di prodotti Xiaomi continua, dopo aver visto la serratura smart economica e il nuovo aspirapolvere K10 Pro, con un rilevatore di fumo realizzato in collaborazione con il brand Honeywell: si tratta di Xiaomi Smoke Sense Guard 2021, dispositivo smart che punta a rendere ancora più sicura la vostra casa, ovviamente ad un prezzo contenuto.

Xiaomi Smoke Sense Guard 2021 è il nuovo rilevatore di fumo con allarme integrato

Il nuovo rilevatore di fumo Xiaomi Smoke Sense Guard 2021 è equipaggiato con un chip Honeywell ed arriva con la certificazione CCC, che lo rende idoneo come prodotto destinato alla protezione antincendio. Il dispositivo integra un allarme ad alta intensità, fino ad un volume superiore agli 80 dB. Non manca la connettività Bluetooth (4.2) ed il supporto al protocollo Zigbee 1.2: in questo modo è possibile ricevere una notifica in caso di incendio, direttamente sul proprio dispositivo Xiaomi.

Non manca poi un LED lampeggiante mentre in termini di autonomia si parla di circa 5 anni grazie ad una batteria CR (a bottone). Per il controllo da remoto è necessario un gateway tramite cui potrà essere utilizzato in combinazione con altri dispositivi per la sicurezza, come nel caso di Mi Flood Guard.

Il prezzo del nuovo rilevatore di fumo Xiaomi Smoke Sense Guard 2021 è di circa 19€ al cambio, 149 yuan in patria. Il dispositivo è acquistabile solo in Cina ma ovviamente ci aspettiamo di vederlo quanto prima presso uno dei soliti store per noi occidentali.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu