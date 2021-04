Che l'elettronica di consumo stia vivendo una fase particolare, è ormai nell'aria. Con la carenza di chipset in silicio, le aziende provano ad attrezzarsi come possono. Oltre a questo però, pare che anche i pannelli OLED usati per i pieghevoli stiano andando incontro a scarsità e quindi Xiaomi, OPPO e vivo si sono prevenuti facendo massicci ordini a Samsung.

Xiaomi, OPPO e vivo: ordini importanti a Samsung per non rimanere senza scorte di OLED

Stando ad un report, i maggiori clienti per i pannelli OLED pieghevoli di Samsung, quindi proprio Xiaomi, OPPO e vivo, stanno cercando di anticipare gli accordi di cui vi parlammo qualche tempo fa, per un motivo ben preciso. Le componenti per produrre dispositivi di questo tipo iniziando a scarseggiare e quindi, onde evitare di rimanere senza scorte, i colossi del tech cinese si sono prevenuti, soprattutto Xiaomi che con Mi MIX Fold e lo sviluppo di tecnologie indipendenti, necessita di componenti in maniera sufficiente.

Ma perché questa richiesta è stata mossa solo a Samsung? Per una serie di motivi: il primo, più importante, è quello che vede il colosso sudcoreano più fornito in materie prime, ma grazie a sub-aziende come Magnachip e Samsung LSI, è l'azienda che fornisce i chip per i driver dedicati proprio ai display pieghevoli di smartphone.

Ed è proprio quello il timore dei produttori, la carenza di chip per i driver che ha spinto quindi ad amplificare gli ordini in anticipo rispetto ai tempi. Per fare un esempio, Xiaomi vuole investire sui foldable in maniera importante nel 2022, quindi non può certo perdere troppo tempo. Vedremo nel tempo come si evolverà la situazione, sperando in un'uscita rapida dalla crisi grazie a nuovi materiali.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu