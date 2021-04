MIUI 12: YouTube non va in Picture-in-Picture su Xiaomi, come risolvere

Una funzionalità molto utile di YouTube è il Picture-in-Picture, ma chi ha uno Xiaomi con la MIUI 12 potrebbe riscontrare un bug. Pur avendo impostato tutto come si deve, la funzionalità di visualizzazione alternativa non funziona. Ricordiamo che il PiP è stato introdotto da qualche anno nell'app di Google, ampliando le possibilità di multitasking su Android ed iOS. Anziché riservare la totale attenzione al video in riproduzione, il Picture-in-Picture fa sì che la finestra del video si rimpicciolisca, potendo essere spostata ovunque nello schermo. Un vantaggio non da poco, specialmente da quando gli smartphone hanno schermi sempre più ampi, potendo riprodurre il video e nel frattempo guardare altre app.

La MIUI 12 ha un bug per il Picture-in-Picture di YouTube, come risolvere sul tuo Xiaomi

Prima di procedere, è necessario che sappiate che dal 2017 (se non erro) la modalità Picture-in-Picture è riservata unicamente agli utenti YouTube Premium. Niente abbonamento, niente PiP. Pertanto è prima di tutto necessario abbonarsi: esistono app “alternative” che permettono di godere dei bonus dell'abbonamento senza pagare, ma ovviamente glisserò l'argomento.

Ciò nonostante, io che sono abbonato non riesco comunque a far funzionare il Picture-in-Picture sul mio Xiaomi Mi 10T Pro con MIUI 12.1 Global Stabile e Android 11. Provando a smanettare un po', ho finalmente capito l'inghippo e perciò ho pensato di parlarvene, in modo che chi come me è incappato nello stesso problema possa risolvere. Tutto verte attorno alle gestures full screen, ovvero l'elemento che in qualche modo “rompe” il normale funzionamento del PiP di YouTube.

Metodo senza gestures

Le opzioni sono due. Partiamo con il primo metodo, ovvero quello per chi non utilizza o preferisce non utilizzare le gestures a tutto schermo della MIUI 12 di Xiaomi.

Vai in “Impostazioni/Schermata Home/Navigazione di sistema“

Seleziona l'opzione “Tasti“

In questo modo, vi basterà recarvi nell'app di YouTube, aprire il video che vi interessa e premere il tasto Home per switchare in modalità Picture-in-Picture. Niente di più facile, ma c'è anche chi preferirebbe mantenere le gestures: in tal caso, passiamo al metodo seguente.

Metodo con gestures

Se come me preferiste continuare ad utilizzare le gestures full screen della MIUI 12, ecco cosa dovete fare:

Vai in “Impostazioni/Schermata Home/Navigazione di sistema“

Seleziona l'opzione “Gesti“

Vai in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Assistente tocco“

L'uso delle gestures dev'essere accompagnato dalla cosiddetta “Quick Ball”, ovvero quel tasto software a scomparsa presente a lato schermo che simula i tasti di navigazione. Una volta attivato, aprite il video YouTube che volete visualizzare in Picture-in-Picture, dopodiché cliccate sul tasto laterale e sul tasto Home. In questo modo, il video andrà in PiP anche avendo le gesture attive.

Metodo senza YouTube Premium

Se proprio non voleste abbonarvi a YouTube Premium per usufruire della modalità Picture-in-Picture, allora sappiate che c'è un metodo legale per voi. È un po' macchinoso, ma il risultato è pressoché il medesimo ma è sempre necessario usare o i tasti o l'Assistente Tocco.

Anziché l'app di YouTube, ciò che vi serve è Google Chrome. Collegatevi al sito “youtube.com“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Sito desktop“. A questo punto, riproduci il video, mettilo a tutto schermo e premi il tasto Home (o dai tasti in basso o con la Quick Ball laterale) e il video andrà in modalità Picture-in-Picture.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu