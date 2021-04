Dopo esserci concentrati sulla nuova interfaccia di Xiaomi, sui modelli che riceveranno l'aggiornamento, le Closed Beta e le novità per l'app Fotocamera (che mal di testa!) torniamo a parlare della MIUI 12, ma stavolta grazie agli sfondi ufficiali e i nuovi Super Wallpaper, pronti per il download.

Aggiornamento 08/01: arrivano due nuovi Super Wallpaper disponibili al download. Trovate tutto a fine articolo.

MIUI 12: ecco gli sfondi ed i Super Wallpaper ufficiali | Download

Oltre a tante nuove funzionalità e miglioramenti per quanto riguarda l'immediatezza dell'interfaccia – senza parlare delle animazioni più fluide – Xiaomi ha introdotto con la MIUI 12 anche una serie di nuovi sfondi ufficiali. Si tratta di immagini che richiamano la natura, paesaggi, forme geometriche, panorami spaziali e marziani: insomma c'è tutto l'occorrente (o quasi) per accontentare i Mi Fan. In altro trovate alcuni esempi mentre per scaricare gli sfondi, non vi resta che cliccare sul pulsante in basso. Oltre a queste immagini Xiaomi ha introdotto anche due nuovi Super Wallpaper – visti anche durante l'evento di lancio della MIUI 12 – con protagonisti la Terra e Marte. A fine articolo trovate il link al download e la guida per l'installazione.

Aggiunti due nuovi Super Wallpaper | Aggiornamento 21/12

Come vi abbiamo annunciato nell'articolo dedicato, Xiaomi ha aggiunto due nuovi Super Wallpaper sugli smartphone Xiaomi con MIUI 12. Si chiamano Snow Mountain e Geometry e potete scaricarli dai link a fine articolo.

Altri due nuovi Super Wallpaper | Aggiornamento 08/01

Arrivano due nuovi Super Wallpaper ad arricchire gli smartphone Xiaomi, questa volta a tema europeo. Il primo è dedicato alla spiaggia del Navagio, baia dell'isola di Zante (in Grecia) nota per la sua suggestività derivata dal relitto della nave Panagiotis. Il secondo immortala le nostre Dolomiti, nello specifico la vetta del monte Seceda in Trentino.

Scarica tutti i Super Wallpaper

Potete installarli sul vostro smartphone scaricando questo file ZIP dove trovate raggruppati tutti i file APK in un'unica cartella. Se invece voleste scaricarne uno o più, ecco tutti i file APK singoli:

Come installare i Super Wallpaper su qualsiasi smartphone Android

Una volta scaricati gli sfondi che più preferite, vi invitiamo a consultare la nostra guida su come installare i Super Wallpaper su qualsiasi smartphone Android.

