Sebbene l'inverno sia ormai alle spalle, un tè o un caffè caldo a lavoro è sempre gradito. E se questo possiamo prepararlo direttamente in ufficio o all'università tanto meglio, grazie a dispositivi come il nuovo thermos bollitore Xiaomi Mijia Portable Electric Heating Cup, che si presenta ad un prezzo interessante.

Xiaomi Mijia Portable Electric Heating Cup: tutto sul nuovo thermos bollitore

Come funziona quindi il nuovo elettrodomestico riscaldante portatile? Aldilà del solito design minimale di colore bianco tipico di Mijia, il thermos si presenta sostanzialmente compatto (7.7 x 7.7 x 21.5 cm) ed un peso di soli 520 grammi, con una capienza di 350 ml ma non privo di materiali resistenti come l'acciaio inossidabile 304 a 3 strati. E proprio questo materiale isolante permette di tenere al caldo le bevande fino a 6 ore.

Ma la funzione principale è senza dubbio quella di bollitore, grazie alla potenza di 300W, che permette quindi di riscaldare e preparare bevande come i sopracitati tè e caffè solubile. Inoltre, il thermos Xiaomi Mijia è dotato di vari sistemi di sicurezza, come lo scollegamento in automatico al rilevamento di temperature superiori ai 55° durante il riscaldamento.

Il nuovo thermos bollitore Xiaomi Mijia Portable Electric Heating Cup è attualmente disponibile nella sola Cina ad un prezzo al cambio di circa 19€ (147 yuan). Non temete però, prodotti del genere arrivano abbastanza presto su AliExpress, magari già il mese prossimo.

