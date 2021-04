Si torna a parlare di Xiaomi e dei suoi accessori, questa volta con un nuovo asciugacapelli, una soluzione agli ioni d'acqua in grado di asciugare ed idratare: Xiaomi Mijia Hair Dryer H500 è stato lanciato in patria e ovviamente non poteva mancare un prezzo goloso per gli appassionati della compagnia di Lei Jun.

Xiaomi Mijia Hair Dryer H500: tutto sul nuovo asciugacapelli agli ioni d'acqua





Come anticipato in apertura, la vera novità introdotta dall'asciugacapelli Xiaomi Mijia Hair Dryer H500 è l'utilizzo della tecnologia agli ioni d'acqua, in questo caso portata alla seconda generazione. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo piccolo e compatto, realizzato in metallo e in grado di restituire un getto fino a 20 m/s. Grazie agli ioni d'acqua i capelli saranno più morbidi ed idratati, con un effetto lucentezza e riduzione delle doppie punte, con benefici migliorati rispetto alla prima generazione. All'interno del dispositivo trova spazio un modulo dedicato alla raccolta dell'umidità presente nell'aria: questa viene emessa tramite ioni d'acqua negativi grazie al doppio motore presente nell'asciugacapelli.

In termini di funzioni, sono presenti tre velocità e la possibilità di cambiare tra aria calda e fredda, in base alle esigenze. Il nuovo asciugacapelli Xiaomi Mijia Hair Dryer H500 è stato lanciato in Cina in offerta lancio al prezzo di circa 29€ al cambio, ossia 229 yuan.

