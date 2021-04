Xiaomi Mi Note 10 (Lite) e Mi 10T Lite: no streaming HD per colpa della MIUI 12.1

Ogni volta che esce un nuovo smartphone sul mercato, come accaduto con Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite e Mi 10T Lite, è necessario che lo smartphone ottenga la certificazione Widevine L1. Si tratta di un controllo necessario da parte di Google per far sì che lo smartphone possa normalmente usufruire dello streaming HD. In questo modo, i suoi possessori possono utilizzare piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, NOW e similari a piena risoluzione. Al contrario, se la certificazione manca, lo streaming da quello smartphone si fermerà soltanto in 480p, non potendo beneficiare della risoluzione in alta definizione.

Un bug MIUI 12.1 nega lo streaming HD su Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite e Mi 10T Lite

Nel caso di Xiaomi Mi Note 10 Lite, fino a qualche giorno fa i suoi possessori non hanno avuto problemi con la certificazione Widevine. Purtroppo, però, sembra che l'aggiornamento alla MIUI 12.1 con Android 11 abbia combinato qualche problema software. Sono diverse le segnalazioni in rete (1, 2, 3) di utenti che non riescono più a streammare in HD o Full HD sul proprio Xiaomi Mi Note 10 Lite. Dopo aver eseguito l'aggiornamento, a quanto pare la MIUI ha “declassato” la certificazione, facendolo passare da L1 ad L3.

Indagando ulteriormente, si è scoperto che lo stesso bug della MIUI 12.1 affligge anche altri smartphone, come nel caso dei succitati Xiaomi Mi Note 10 e Mi 10T Lite. I moderatori della Xiaomi Community hanno già confermato che il bug è noto agli sviluppatori e che stanno lavorando ad un fix software che sarà rilasciato successivamente. Sulle ROM cinesi è già stato rilasciato, perciò non dovrebbe mancare molto prima che arrivi anche sul versante Global/EEA.

Se aveste dubbi sul vostro smartphone, allora sappiate che c'è una nostra guida in cui vi spieghiamo come verificare la certificazione Widevine per lo streaming HD.

Aggiornamento 12:00 – Come segnalatoci dall'utente Michele nei commenti, sembra che il bug non compaia con l'ultima MIUI 12.1.4 a bordo di Xiaomi Mi Note 10 Lite. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, allora, vi consigliamo di aggiornare il vostro dispositivo. Se l'aggiornamento non vi è ancora arrivato, potete trovare la ROM in download nel nostro articolo dedicato.

