Che abbia cambiato il mercato degli smartphone pieghevoli era palese dal presso ed alcune sue caratteristiche. ma che Xiaomi Mi MIX Fold sia entrato positivamente nell'immaginario degli utenti cinesi lo dimostra la gigantesca opera a forma proprio del foldable fatta di droni.

Xiaomi Mi MIX Fold: i droni replicano la piegatura del foldable a 100 metri d'altezza

Il particolare evento ospitato proprio da Xiaomi ha tenuto lo sguardo verso l'alto di migliaia di curiosi nella città di Hangzhou, che hanno potuto ammirare un folto numero di droni realizzare le sembianze del pieghevole Mi MIX Fold in ogni suo dettaglio. Tra l'altro, lo show ha visto gli stessi dispositivi compiere la peculiare piegatura d'apertura e chiusura del foldable del brand, creando un effetto ottico notevole.

Non è di certo la prima volta che vediamo droni realizzare opere nel cielo in Cina, certo, e nemmeno l'idea di ricreare un intero smartphone a fini promozionali, ma è sicuramente originale e molto bello da vedere l'effetto pieghevole. Non è nuova neanche la strategia di Xiaomi di creare eventi e show con effetti olografici, oppure con banner sulle torri più alte del Mondo, ma di certo resta qualcosa che prova a raggiungere l'utente giocando con la meraviglia che solo un evento del genere può dare.

Tra l'altro, non sarà nemmeno l'ultima volta in cui i droni realizzeranno uno Xiaomi Mi MIX Fold, visto che lo stesso brand ha annunciato che voleranno anche in altre città cinesi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu