Xiaomi Mi MIX Fold diventa ancora più esclusivo con l’edizione Armani

Mentre impazzano nuove voci in merito all'arrivo del futuro Mi MIX 4, il primo pieghevole di Xiaomi torna a far parlare di sé. La casa di Lei Jun annuncia una versione super esclusiva di Xiaomi Mi MIX Fold in collaborazione con Armani, prodotta i numero limitato di unità.

Xiaomi Mi MIX Fold debutta anche in versione speciale Armani: che cosa cambia

Cominciamo subito col dire che la nuova edizione speciale Armani dedicata a Xiaomi Mi MIX Fold non si distingue per novità in fatto di design o di estetica della cover del dispositivo. Si tratta sempre dello stesso pieghevole che abbiamo conosciuto durante l'evento di lancio e l'unica differenza è rappresentata dallo confezione di vendita rinnovata ed arricchita da alcune chicche. In primis, il box è caratterizzato da una colorazione nera e rossa, ma le vere novità sono celate al suo interno.







Il super top di gamma viene proposto in bundle con una Xiaomi Mi Band 6 (in versione NFC) e la fragranza Armani Acqua di Giò. Si tratta di un'edizione particolarmente limitata dato che Xiaomi ha annunciato che saranno disponibili solo 100 unità. Questa sono proposte al prezzo di 12.999 yuan (circa 1.600€ al cambio) ma verranno vendute tramite un'estrazione: al momento ci sono oltre 9000 partecipanti ed il numero è destinato a salire entro la fine dell'iniziativa (fissata per il 16 aprile).

