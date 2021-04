Come sappiamo, sul mercato non c'è smartband più iconica di quella di Xiaomi. In 7 anni, i 6 modelli presentati hanno ognuno portato una novità importante e Xiaomi ha deciso di racchiudere tutte le Mi Band, compresa la versione 6, in una confezione speciale in edizione limitata dedicata ai fan di lunga data.

Xiaomi Mi Band 6: ecco com'è fatta la confezione in edizione limitata

Stando a quanto racconta il profilo ufficiale Xiaomi Smart Life, la confezione speciale in edizione limitata, di forma quadrata, racchiude tutte le Mi Band uscite dal 2014 al 2021. Quindi i più fortunati troveranno 7 anni di storia legati alla smartband più amata al mondo che ogni anno si avvale di un miglioramento.

Infatti, come spiegano, si parte dalla prima Mi Band che fu la prima a costare molto meno rispetto alle rivali sul mercato e quindi popolarizzando il tipo di prodotto. La Mi Band 2 introdusse invece un display OLED, fornendo quindi un nuovo modo di interazione. La Mi Band 3 che ha aggiunto l'NFC multi-funzione (inedito da noi). Mi Band 4, tra le più amate di tutte, ha portato il supporto all'assistente vocale XiaoAI ed ha reso il braccialetto una componente dell'ecosistema IoT. Mi Band 5 ha ottenuto uno schermo più grande e nuove modalità per la salute. Infine, Mi Band 6 ha portato finalmente un display full screen, raggiungendo la maturità, come vediamo nella recensione.

Ma quanto costa questa memorabilia Made in Xiaomi? La confezione speciale, in edizione limitata, di Xiaomi Mi Band 6 è disponibile in Cina ad un prezzo di circa 128€ (si parla di 1.000 yuan), che considerando il senso di collezionismo che porta, sono più che giustificati. E voi, vorreste questa edizione speciale? Fatecelo sapere nei commenti.

