MIUI 12.5 potrebbe arrivare su un vecchio Xiaomi finora escluso

Quando arriverà la MIUI 12.5 di Xiaomi? E su quali modelli? Queste sono due delle domande che più vanno per la maggiore nella community sin dalla sua presentazione. Due domande a cui tecnicamente vi abbiamo già risposto, sia nell'articolo della MIUI 12.5 Stabile che in quello dedicato alla versione Global. Ma come ben sappiamo, Xiaomi è solita apporre delle modifiche alle proprie roadmap, con una MIUI costantemente in lavorazione per migliorarsi. Una dinamicità accolta positivamente dai possessori di quattro vecchi modelli Xiaomi che inizialmente non erano previsti nella lista di aggiornamento.

Dopo Mi 8, anche Xiaomi Mi 8 Lite potrebbe aggiornarsi alla MIUI 12.5

Ma la lista di smartphone Xiaomi che riceveranno la nuova UI in versione 12.5 potrebbero ulteriormente espandersi e non soltanto accogliendo ex top di gamma. Da quando è spuntata la succitata notizia, sempre più persone si chiedono se il proprio modello si aggiornerà o meno. Ad uno di questi utenti ha risposto uno dei moderatori della Xiaomi Community, annunciando che sì, Xiaomi Mi 8 Lite fa parte dei dispositivi sui quali la MIUI 12.5 sta venendo testata.

Come fa presente il moderatore Xiaomi, il major update dovrebbe giungere sulla maggior parte degli smartphone che sono stati aggiornati alla MIUI 12. Fra questi c'è proprio Xiaomi Mi 8 Lite, ma ci teniamo a far presente che non c'è ancora niente di ufficiale e non è da escludere che questi test possano avere esito negativo. Non sarebbe la prima volta che un'azienda ritratta sugli aggiornamenti a causa di limitazioni hardware e/o software.

Se ve lo steste chiedendo, ecco quali sono gli smartphone con MIUI 12 che non fanno parte della roadmap della 12.5:

Xiaomi Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Note 3, Mi MIX 2, Mi Max 3, Mi 6X

Redmi Note 7, Note 7S, Note 6 Pro, Note 5

Redmi 9T, 9C, 9A/9AT, 8, 8A, 7, 7A, 6 Pro

Redmi S2

POCO F1, X2, M3, M2, M2 Pro, C3

