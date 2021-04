Xiaomi Mi 12 Ultra: Ben Geskin lo immagina in un fantasioso render

A meno di due settimane dall'uscita del nuovo Xiaomi Mi 11 Ultra, qualcuno ha già pensato a come potrebbe essere il suo successore. Seppur in maniera molto prematura, Ben Geskin ha realizzato il suo personale render di Xiaomi Mi 12 Ultra, che non varia molto nella forma ma assume caratteristiche davvero interessanti.

Xiaomi Mi 12 Ultra: fotocamera sotto al display e 4 sensori posteriori nel primo render

Credits: Ben Geskin

Se guardiamo al design che Ben Geskin ha immaginato per il prossimo modello “Ultra” di Xiaomi, non cambia granché dal modello attuale, ma punta piuttosto su alcune caratteristiche particolari. Si parte dalla parte frontale, con un display sempre curvo ma dotato di fotocamera sottostante, quindi una tecnologia che il designer immagina già pronta per questo modello. Le cornici sono pressoché minime, giusto per creare un profilo di contorno, ma un pannello così ampio sarebbe davvero una gran cosa.

Passando al retro, rimane il super bumper del Mi 11 Ultra, ma varia nella configurazione. Infatti, i sensori fotocamera diventano quattro e Geskin li immagina in questa dotazione: sensore principale Samsung GN3 da 50 MP da 1″, ultra-grandangolare da 50 MP (stile OnePlus 9 Pro), Zoom ritratto 3x e Zoom ottico 10x. Insomma, c'è volontà di avere nessuna rinuncia in un comparto che già quest'anno pare distinguersi. Ed il second display? Anche quello subirebbe delle modifiche, diventando più ampio della diagonale da 1.1″, salendo ad 1.5″, quindi ipotizzando una Mi Band 6 incorporata, così come è successo per la versione 5 della smartband di Xiaomi.

Ovviamente, tutte queste immagini e informazioni vanno prese come pur esercizio di stile e nessuna di questa può essere presa per vera, in quanto lo stesso designer e leaker lettone dichiara di averlo “immaginato” e non realizzato in base a rumor venuti fuori, anche perché sarebbe davvero troppo presto. Bonus del tweet è una versione dello stesso Mi 12 Ultra con tecnologia elettrocromica, che permette di far scomparire i sensori (somigliando ad un personaggio di Among Us).

