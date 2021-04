Xiaomi Mi 11 Ultra senza mini display: ecco come sarebbe potuto essere

Sul nuovo top di gamma di Xiaomi, il flagship per eccellenza di questa prima metà del 2021 (visti anche i risultati raggiunti su DxOMark), si sono spesi fiumi di parole fin dal debutto. Comunque non tutti hanno apprezzato il modulo fotografico del dispositivo, giudicato forse troppo ampio ed appariscente. Sognate uno Xiaomi Mi 11 Ultra senza mini display? Allora siete stati accontentati, almeno in un concept render.

Xiaomi Mi 11 Ultra: eccolo in tutto il suo splendore, senza mini display

L'immagine in altro ci mostra come sarebbe potuto essere Xiaomi Mi 11 Ultra senza il suo caratteristico mini display. Lo schermo – che ricordiamo arriva direttamente dalla Mi Band 5 – è utile per scattare selfie con la fotocamera principale e può essere utilizzato per visualizzare notifiche, orario e stato della batteria. L'altro lato della medaglia è un modulo fotografico enorme e questo ha anche dei contro.

Dal punto di vista estetico non tutti apprezzano la presenza di questa feature; inoltre pare che ci sia anche qualche problemino di fragilità (ma in questo caso è tutto da verificare, quindi restiamo sul versante del look), dettaglio da non sottovalutare visti i costi di riparazione.

Tra le critiche degli appassionati c'è quella relativa al peso di ben 234 grammi, localizzato principalmente nell'estremità superiore del dispositivo proprio a causa dell'ampio modulo. Ricordiamo che Xiaomi Mi 11 Ultra è in dirittura d'arrivo anche in Italia anche se la divisione nostrana non ha ancora confermato il periodo di commercializzazione. Cosa ne pensate del super flagship di Xiaomi e del suo mini display? Lo comprerete oppure preferite dispositivi meno “appariscenti”?

